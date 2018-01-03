Google тестирует новую операционную систему, которая может заменить Android
3 января, 2018, 18:21
Компания Google начала тестирование новой мобильной операционной системы Fuchsia, которая может заменить Android
Об этом пишет The Verge.
Компания обнародовала документацию, которая позволяет загружать ОС на Pixelbook - ноутбук производства Google.
По информации издания, над операционной системой Fuchsia авторы работали в течение последнего года. Однако никаких деталей производитель пока не раскрывает.
Также неизвестно, для чего именно разрабатывалась Fuchsia. Эксперты считают, что она является преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором объединили операционные системы Chrome и Android.
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