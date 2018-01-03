Глава МИД Германии поедет в зону АТО на Донбасс

3 января, 2018, 15:57

Федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Берлин и дальше будет делать все, чтобы найти решение кризиса на Донбассе, которое принесло бы мир в этот регион

Как сообщает посольство Германии в Киеве на своей странице в соцсети Facebook, Габриэль в среду, 3 января, направляется в Киев, а в четверг, 4 января, - на линию разграничения близ Мариуполя (Донецкая область).

По информации посольства, во время визита в Украину глава МИД Германии проведет политические переговоры, в частности с министром иностранных дел Павлом Климкиным и членами международной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Предметом переговоров с украинской властью будет также курс реформ в Украине, в частности борьба с коррупцией, сказано в сообщении.

"В прошлом году мы стали свидетелями месяцев сильнейшего со времен подписания Минских соглашений насилия на востоке Украины. До сих пор на Донбассе звучат слишком много выстрелов. До сих пор в этом регионе много тяжелого вооружения", - заявил С.Габриэль перед своим отлетом в Украину.

Вместе с тем министр отметил, что недавним обменом сотен пленных и договоренностями о рождественском перемирим было подано два обнадеживающих сигнала. "Так надо продолжать. Поэтому я сегодня лечу в Киев, а завтра - в Мариуполь, чтобы показать людям в Украине: мы не бросаем вас на произвол судьбы. Для нас этот конфликт ни замороженный, ни забыт, наоборот, он очень актуален и пожароопасный. Мы и в дальнейшем будем делать все для того, чтобы найти решение кризиса, которое бы, наконец, принесло мир в этот регион", - сказал глава МИД Германии.