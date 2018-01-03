Дочь правозащитницы Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери

3 января, 2018, 07:05

Дочь правозащитницы Ирины Ноздровской Анастасия рассказала, кто мог убить ее мать

Об этом сообщает ТСН.

"Это может быть месть. Ее держали, а потом вены перерезали и сбросили в реку. Они хотели, чтобы она подписала документы, что не имеет к ним никаких претензий", - рассказала Анастасия Ноздровская.

Девушка утверждает, что один из тех, кто угрожал ее семье, - их сосед.

"От него угрозы поступали постоянно. Это, значит, наш сосед. Он сидел в тюрьме. Он угрожает моим родителям, потому что его друг - Росошанский", - говорит девушка.

Однако человек отрицает эти обвинения. Говорит, что последний раз видел правозащитницу на заседании суда, на котором его приятеля отправили в СИЗО.

"29-го или 27-го числа на суде был. В последний раз ее видел", - говорит сосед.

Анастасия Ноздровская также утверждает, что тех, кого она подозревает, полиция не допросила.

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Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

Ноздровска занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мая 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

28 декабря Ноздровска не дала выпустить по амнистии Росошанского.

Ноздровская в последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.

Полиция допросила около 50 человек по делу об убийстве.

2 января во Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.

На митинг вышли около 500 человек.

Дочке и родителям Ноздровской предоставят государственную охрану.

Полиция не рассматривает версию самоубийства Ноздровской.

Следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы.