Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 136 лет

3 января, 2018, 09:04

Декабрь 2017 года в Киеве был одним из самых теплых за 136 лет наблюдений

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

Среднемесячная температура воздуха декабря в Киеве составила + 1,6°С, что превышает климатическую норму на 3,9°С.

В декабре самая низкая температура была 11 декабря, тогда она опустилась до -3,8 градусов мороза. А теплее всего было 16 декабря, когда максимальная температура достигла +9,8°С.

Осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы, в результате - второе место среди влажных месяцев с 1891 года, а в 2017 году - первое.