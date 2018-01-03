Декабрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 136 лет
3 января, 2018, 09:04
Декабрь 2017 года в Киеве был одним из самых теплых за 136 лет наблюдений
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.
Среднемесячная температура воздуха декабря в Киеве составила + 1,6°С, что превышает климатическую норму на 3,9°С.
В декабре самая низкая температура была 11 декабря, тогда она опустилась до -3,8 градусов мороза. А теплее всего было 16 декабря, когда максимальная температура достигла +9,8°С.
Осадков в декабре выпало 129 мм, что составило две с половиной месячные нормы, в результате - второе место среди влажных месяцев с 1891 года, а в 2017 году - первое.
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