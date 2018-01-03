Американская звезда Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

3 января, 2018, 16:51

Американская фотомодель, актриса, певица и "светская львица" Пэрис Хилтон обручилась с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой

Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

"Я сказала "да"! Я так счастлива и рада обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родная душа. Он идеален для меня во всем. Такой преданный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете!" - написала Пэрис.

Крис Зилка - американский актер и модель украинского происхождения. Он родился в штате Огайо, но его предки - украинцы. Его настоящая фамилия - Сеттлмайр, а Зилка - девичья фамилия матери, которую он взял как творческий псевдоним.