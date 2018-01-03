Американская звезда Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения
3 января, 2018, 16:51
Американская фотомодель, актриса, певица и "светская львица" Пэрис Хилтон обручилась с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой
Об этом звезда сообщила в своем Instagram.
"Я сказала "да"! Я так счастлива и рада обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родная душа. Он идеален для меня во всем. Такой преданный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете!" - написала Пэрис.
Крис Зилка - американский актер и модель украинского происхождения. Он родился в штате Огайо, но его предки - украинцы. Его настоящая фамилия - Сеттлмайр, а Зилка - девичья фамилия матери, которую он взял как творческий псевдоним.
- Напомним, в конце ноября о помолвке объявили британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл. Жениться пара планирует 19 мая 2018 года.
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