 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Американская звезда Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

Американская фотомодель, актриса, певица и "светская львица" Пэрис Хилтон обручилась с американским актером украинского происхождения Крисом Зилкой

Об этом звезда сообщила в своем Instagram.

"Я сказала "да"! Я так счастлива и рада обручиться с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг и родная душа. Он идеален для меня во всем. Такой преданный, верный, любящий и добрый. Я чувствую себя самой счастливой девушкой на свете!" - написала Пэрис.

Крис Зилка - американский актер и модель украинского происхождения. Он родился в штате Огайо, но его предки - украинцы. Его настоящая фамилия - Сеттлмайр, а Зилка - девичья фамилия матери, которую он взял как творческий псевдоним.

  • Напомним, в конце ноября о помолвке объявили британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл. Жениться пара планирует 19 мая 2018 года.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

3 января, 2018 среда

больше новостей

3 января, 2018 среда

2 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать