Amazon запатентовала зеркало для виртуальной примерки вещей

3 января, 2018, 17:05

Компания Amazon запатентовала технологию зеркала смешанной реальности, которое позволит устраивать виртуальную примерку вещей

Об этом пишет The Verge.

Устройство будет оснащено системой из нескольких камер, дисплеев и источников света, которые позволят в режиме реального времени накладывать на отражение человека виртуальные модели одежды.

Также предполагается, что система сможет создавать виртуальное окружение. Глядя в зеркало, человек увидит, как она выглядит в условиях различных локаций: например, на пляже, в клубе или в музее.

Однако, когда производство таких зеркал сможет быть запущенj, пока ничего не известно. Однако, отмечает The Verge, выпуск подобных устройств выглядит логичным шагом после выхода Amazon Echo Look - "умной" камеры, которая рекомендует, что лучше надеть.

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