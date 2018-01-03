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Amazon запатентовала зеркало для виртуальной примерки вещей

Компания Amazon запатентовала технологию зеркала смешанной реальности, которое позволит устраивать виртуальную примерку вещей

Об этом пишет The Verge.

Устройство будет оснащено системой из нескольких камер, дисплеев и источников света, которые позволят в режиме реального времени накладывать на отражение человека виртуальные модели одежды.

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Также предполагается, что система сможет создавать виртуальное окружение. Глядя в зеркало, человек увидит, как она выглядит в условиях различных локаций: например, на пляже, в клубе или в музее.

Однако, когда производство таких зеркал сможет быть запущенj, пока ничего не известно. Однако, отмечает The Verge, выпуск подобных устройств выглядит логичным шагом после выхода Amazon Echo Look - "умной" камеры, которая рекомендует, что лучше надеть.

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