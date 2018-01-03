Amazon запатентовала зеркало для виртуальной примерки вещей
3 января, 2018, 17:05
Компания Amazon запатентовала технологию зеркала смешанной реальности, которое позволит устраивать виртуальную примерку вещей
Об этом пишет The Verge.
Устройство будет оснащено системой из нескольких камер, дисплеев и источников света, которые позволят в режиме реального времени накладывать на отражение человека виртуальные модели одежды.
Также предполагается, что система сможет создавать виртуальное окружение. Глядя в зеркало, человек увидит, как она выглядит в условиях различных локаций: например, на пляже, в клубе или в музее.
Однако, когда производство таких зеркал сможет быть запущенj, пока ничего не известно. Однако, отмечает The Verge, выпуск подобных устройств выглядит логичным шагом после выхода Amazon Echo Look - "умной" камеры, которая рекомендует, что лучше надеть.
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