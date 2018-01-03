Активисты будут требовать от "Квартала-95" извинений, а от 1+1 – не показывать гомофобные передачи

3 января, 2018, 16:50

Активисты устроят акцию под зданием телеканала и будут требовать извинений от авторов выпуска и 1+1 из-за гомофобной сценки в новогоднем выпуске "Вечернего квартала"

Об этом Эспрессо.TV в комментарии рассказала правозащитница София Лапина.

Правозащитница сообщила, что завтра состоится акция у телеканала "1 + 1". Так как актерский состав "Квартала-95" сейчас за границей, студию будет представлять PR-отдел. Участники акции потребуют от студии и канала официального комментария.

"Мы хотим, чтобы канал дал документированное обещание о том, что они больше не будут выпускать в эфир гомофобных, трансфобных и мизогинную лексику и фильтровать контент. Это касается также и сексизма, и расизма, и эйджизма, потому что этого в эфире тоже достаточно, и не только в программах от "Квартала-95". Мы хотим публичных извинений, не только в интернете, но и на телевидении ", - сказала София Лапина.

Активисты уже переводят номер комиков на иностранный язык, чтобы отправить в европейские и американские правозащитные организации.

"Это будет не так касаться самого" Квартала ", как визуализации ситуации в стране. Мы делаем это не для того, чтобы запугать и унизить студию, а для того, чтобы показать Америке и Европе, что у нас не все так хорошо, как это рисуют ", - добавила правозащитница.