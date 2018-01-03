15 лучших фото, сделанных космонавтами в 2017 году

3 января, 2018, 23:00

От ураганов и вулканов до удивительных закатов. Лучшие фото от космонавтов за 2017 год

Фото опубликовал журнал Space.

Ураган Хосе над Карибским морем

Фото сделано 6 сентября. Оно показывает массивную систему штормов Хосе над Карибами.

Огни городов северо-запада США

На изображении представлен самый густонаселенный регион США, снимок вместил в себя Нью Йорк, Ньюарк, Нью-Джерси и Филадельфию.

Шахматная доска в штате Айдахо

В долине реки Прист на севере штата Айдахо с космоса видно огромную шахматную доску. Белые квадраты — это снег, который лежит на вырубленной от лесов территории.

Испарительные пруды в штате Юта

Искусственные водоемы используются для испарения лишнего мусора из калийных удобрений.

Вулканическое поле Мейдоб в Судане

В западном Судане, на территории около 5000 кв. километров уже больше 6 млн лет существует вулканическое поле, которое состоит из кратеров, лавовых куполов и шлаковых конусов, а также многочисленных отверстий на поверхности.

Огни Западной Европы

Север Франции, Великобритания и страны Бенилюкса в одном ночном кадре.

Восход Солнца над Филиппинским морем

Облака над горизонтом напоминают горный хребет. Разные цвета показывают различные слои атмосферы.

Вулкан Этна на Сицилии

Во время извержения вулкана Этна, пар и пыль вирвалия в небо над итальянским островом.

Лиман Бетсибока на Мадагаскаре

Лиман напоминает всем о тяжелых последствиях вырубки лесов. В красный цвет вода окрашивается после прохождения через местные грунты.

Большой остров, Гавайи

Окруженный голубой водой, Большой остров архипелага Гавайи предлагает оку в космосе зеленый приют, с белой горной вершиной, Мауна-Кеа (4205 над уровнем моря). Считается, что это самая высокая гора на планете, если вести подсчет от подножия (глубоко под водой) до вершины.

Неаполь и Везувий ночью

Городские огни одного из крупнейших городов Италии заметны даже с Международной космической станции. Круглое большое темное пятно — вулкан Везувий.

Атолл на Сейшельских островах

Вид из космоса на голубые воды атолла Космоледо, что принадлежит к архипелагу Сейшельских островов.

Намибийскаая пустыня

Необычный ракурс пустыни Намиб в южной части Африки, древнейшей прибрежной пустыни мира.

Лед на озере Алаколь в Казахстане

Гигантские ледяные глыбы на поверхности озера Алаколь в Казахстане.

Мауна-Лоа, Гавайи

Снежная шапка на крупнейшем вулкане Земли (и втором в Солнечной системе после Олимпа на Марсе). Его высота над уровнем моря составляет 4168 метров (так же, как и в случае Мауна-Кеа, высота от подножия гораздо больше, существуют и высшие на планете вулканы, относительно уровня моря).

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