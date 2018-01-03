15 лучших фото, сделанных космонавтами в 2017 году
Фото опубликовал журнал Space.
Ураган Хосе над Карибским морем
Фото сделано 6 сентября. Оно показывает массивную систему штормов Хосе над Карибами.
Огни городов северо-запада США
На изображении представлен самый густонаселенный регион США, снимок вместил в себя Нью Йорк, Ньюарк, Нью-Джерси и Филадельфию.
Шахматная доска в штате Айдахо
В долине реки Прист на севере штата Айдахо с космоса видно огромную шахматную доску. Белые квадраты — это снег, который лежит на вырубленной от лесов территории.
Испарительные пруды в штате Юта
Искусственные водоемы используются для испарения лишнего мусора из калийных удобрений.
Вулканическое поле Мейдоб в Судане
В западном Судане, на территории около 5000 кв. километров уже больше 6 млн лет существует вулканическое поле, которое состоит из кратеров, лавовых куполов и шлаковых конусов, а также многочисленных отверстий на поверхности.
Огни Западной Европы
Север Франции, Великобритания и страны Бенилюкса в одном ночном кадре.
Восход Солнца над Филиппинским морем
Облака над горизонтом напоминают горный хребет. Разные цвета показывают различные слои атмосферы.
Вулкан Этна на Сицилии
Во время извержения вулкана Этна, пар и пыль вирвалия в небо над итальянским островом.
Лиман Бетсибока на Мадагаскаре
Лиман напоминает всем о тяжелых последствиях вырубки лесов. В красный цвет вода окрашивается после прохождения через местные грунты.
Большой остров, Гавайи
Окруженный голубой водой, Большой остров архипелага Гавайи предлагает оку в космосе зеленый приют, с белой горной вершиной, Мауна-Кеа (4205 над уровнем моря). Считается, что это самая высокая гора на планете, если вести подсчет от подножия (глубоко под водой) до вершины.
Неаполь и Везувий ночью
Городские огни одного из крупнейших городов Италии заметны даже с Международной космической станции. Круглое большое темное пятно — вулкан Везувий.
Атолл на Сейшельских островах
Вид из космоса на голубые воды атолла Космоледо, что принадлежит к архипелагу Сейшельских островов.
Намибийскаая пустыня
Необычный ракурс пустыни Намиб в южной части Африки, древнейшей прибрежной пустыни мира.
Лед на озере Алаколь в Казахстане
Гигантские ледяные глыбы на поверхности озера Алаколь в Казахстане.
Мауна-Лоа, Гавайи
Снежная шапка на крупнейшем вулкане Земли (и втором в Солнечной системе после Олимпа на Марсе). Его высота над уровнем моря составляет 4168 метров (так же, как и в случае Мауна-Кеа, высота от подножия гораздо больше, существуют и высшие на планете вулканы, относительно уровня моря).
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