Из-за пиротехники во время праздников травмировались 3 человека

2 января, 2018, 19:59

В результате неосторожного обращения с пиротехникой в новогодние праздники в Украине травмировались три человека

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"У 9-летнего мальчика из Каховки и 37-летнего жителя Самбора - травматическая ампутация пальцев, у 5-летнего мальчика из Генического района травмирован глаз. Все пострадавшие находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства событий", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в обоих случаях травмирования детей их родители в полицию не обращались. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства получения малышами ранений.

"Полицейские призывают соблюдать основные правила приобретения и использования пиротехники и ни в коем случае не давать такие изделия детям. Стоит помнить, что пиротехнические изделия могут стать причиной травм и ожогов, напугать ребенка и ухудшить ее слух", - предупредили в ведомстве.

Также в Национальной полиции заявили, что в целом праздничные мероприятия в Украине в новогоднюю ночь прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

