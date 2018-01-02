Южная Корея предлагает КНДР договориться об участии в Олимпиаде

2 января, 2018, 16:13

Южная Корея предложила КНДР провести в демилитаризованной зоне переговоры об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане

Об этом заявил южнокорейский министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн, передает ВВС.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал эту инициативу и поручил соответствующим министерствам подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпийских играх.

Переговоры предлагается провести во вторник, 9 января. Последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводили в декабре 2015 года.

Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане запланирована на февраль 2018 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.

"2018 год - это важный год как для Севера так и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры", - сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын также намекнул, что отношения между Северной и Южной Кореями могут улучшиться из-за Олимпийских игр.

После Второй Мировой войны США и СССР разделили Корею по 38-й параллели и не смогли договориться об объединении страны. В 1950 году между Югом и Севером вспыхнула война, которая длилась 3 года и завершилась соглашением о прекращении огня, а не мирным договором.

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