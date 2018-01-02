Южная Корея предлагает КНДР договориться об участии в Олимпиаде
Об этом заявил южнокорейский министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мин Гюн, передает ВВС.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поддержал эту инициативу и поручил соответствующим министерствам подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпийских играх.
Переговоры предлагается провести во вторник, 9 января. Последний раз переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Республики Корея проводили в декабре 2015 года.
Зимняя Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане запланирована на февраль 2018 года.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхенчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов.
"2018 год - это важный год как для Севера так и для Юга. Север отмечает 70-летие со дня основания, а Юг проводит зимние Олимпийские игры", - сказал лидер КНДР.
Ким Чен Ын также намекнул, что отношения между Северной и Южной Кореями могут улучшиться из-за Олимпийских игр.
После Второй Мировой войны США и СССР разделили Корею по 38-й параллели и не смогли договориться об объединении страны. В 1950 году между Югом и Севером вспыхнула война, которая длилась 3 года и завершилась соглашением о прекращении огня, а не мирным договором.
Читайте также: У России отобрали победу на Олимпиаде-2014 и не пускают на Игры-2018. История завершения допингового скандала
- Напомним, ранее за создание россиянами государственной системы допинга в спорте Международный Олимпийский комитет запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинга.
Читайте также
-
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-
-
Читайте также
-
-
26 декабря, 2017 6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату
-