Всем 120 подозреваемым в катастрофе MH17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов
Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает "Укринформ".
"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - сказал чиновник.
По словам Енина, предложение сделают после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.
"Обнародование имен лиц, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - отметил Енин.
При этом, согласно специальной процедуре, которая прописана в соглашении между Украиной и Нидерландами, подозреваемые будут давать показания суду с территории Украины с помощью современных средств связи.
"Лицо будет находиться на территории Украины, а показания будут предоставляться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", - пояснил Енин.
Обнародовать список из 120 подозреваемых должны 2 января.
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- 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, доказывающих причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского "Бука" в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines в Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбила Boeing.
- Депутат парламента Нидерландов от партии "Христианско-демократический призыв" Питер Омтзихт написал текст обращения так называемого свидетеля падения MH17 к родственникам погибших.
- Ключевым фигурантом дела о крушении самолета может быть российский генерал-полковник Николай Ткачев.
- Разведка Великобритании утверждает, что малазийский самолет MH17 сбили из российской установки.
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