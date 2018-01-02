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Всем 120 подозреваемым в катастрофе MH17 предложат добровольно предстать перед судом Нидерландов

Подозреваемым в причастности к катастрофе малазийского самолета MH17 в небе над Донбассом в 2014 году предложат добровольно дать показания суду Нидерландов

Об этом сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин, передает "Укринформ".

"Мы будем предлагать подозреваемым в добровольном порядке предстать перед голландским судом", - сказал чиновник.

По словам Енина, предложение сделают после обнародования списка подозреваемых из 120 человек и официального сообщения им о подозрении.

"Обнародование имен лиц, причастных к катастрофе самолета, является плановым промежуточным этапом и свидетельством того, что Украина и Нидерланды уделяют максимальное внимание расследованию этого дела. Следующим этапом будет официальное сообщение им о подозрении", - отметил Енин.

При этом, согласно специальной процедуре, которая прописана в соглашении между Украиной и Нидерландами, подозреваемые будут давать показания суду с территории Украины с помощью современных средств связи.

"Лицо будет  находиться на территории Украины, а показания будут предоставляться голландскому суду с использованием современных информационных технологий", - пояснил Енин.

Обнародовать список из 120 подозреваемых должны 2 января.

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