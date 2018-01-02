Восьмые "Звездные войны" собрали более $1 миллиарда

Уже в канун Нового года касса фильма Райана Джонсона составляла $1,04 миллиарда. Из них половину составляли сборы в американских кинотеатрах. И это только за три недели проката.

Таким образом, «Последние джедаи» стали самым кассовым фильмом в 2017 году в США. Что касается международного проката, то картина пока занимает лишь третье место после "Форсажа 8" ($1,236 миллиарда) и "Красавицы и Чудовища" ($1,264 миллиарда).

На данный момент восьмые "Звездные войны" занимают 24 строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за все времена. Но, наверное, после завершения проката их позиция станет ближе к топ-10.

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