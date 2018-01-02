Восьмые "Звездные войны" собрали более $1 миллиарда
2 января, 2018, 22:06
Кассовые сборы фильма "Звездные войны: Последние джедаи" за рождественские и новогодние выходные преодолели отметку в миллиард долларов
Об этом сообщает oKino.ua со ссылкой на Empire.
Уже в канун Нового года касса фильма Райана Джонсона составляла $1,04 миллиарда. Из них половину составляли сборы в американских кинотеатрах. И это только за три недели проката.
Таким образом, «Последние джедаи» стали самым кассовым фильмом в 2017 году в США. Что касается международного проката, то картина пока занимает лишь третье место после "Форсажа 8" ($1,236 миллиарда) и "Красавицы и Чудовища" ($1,264 миллиарда).
На данный момент восьмые "Звездные войны" занимают 24 строчку в рейтинге самых кассовых фильмов за все времена. Но, наверное, после завершения проката их позиция станет ближе к топ-10.
Читайте также: 10 самых кассовых фильмов мира, которые вышли в 2017 году
- В Украине на кино "патриотического направления" выделят дополнительные 500 млн грн в бюджете 2018 году. В бюджет заложили 200 миллионов гривен на создание Украинского культурного фонда.
- Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении два законопроекта №3238-д и №3239-д, которые позволят увеличить поддержку украинского кинематографа.
- Ранее сообщалось, что Кабмин закладывает в проект госбюджета-2018 по меньшей мере 500 млн грн на развитие отечественного кинематографа.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе