Водителя смертельного ДТП на Хмельнитчине задержали. Он оказался вором-рецидивистом

2 января, 2018, 11:02

В Шепетовке Хмельницкой области полиция задержала водителя, который на автомобиле Mercedes сбил 21-летнюю маму с дочкой и скрылся с места происшествия

Об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Хмельницкой области Инна Глега.

"Водителя задержали, он будет отвечать перед законом за свой поступок. Он также сдал анализ на содержание алкоголя в крови", - сообщила она.

По ее словам, водитель оказался ранее неоднократно судимым за кражи.

"Он достаточно одиозный для этой местности. Мужчина неоднократно ранее судимый за кражи. Он уже знает, что такое отбывать наказание и достаточно хорошо знаком работникам местной полиции", - отметила Глега.

Двухлетний ребенок, которого сбил водитель на автомобиле, находится в тяжелом состоянии в реанимации.