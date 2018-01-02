В зоне АТО погиб украинский военный

2 января, 2018, 14:31

В понедельник, 1 января, и зоне АТО на Донбассе погиб один украинский военнослужащий

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, передает Украинский кризисный медиацентр.

Военный подорвался на взрывном устройстве вблизи Новотошковского Луганской области.

Мотузяник также добавил, что на протяжении минувших суток российские наемники 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, применив в частности, 82-мм и 120-мм минометы.

Так, боевики выпустили 4 мины калибра 82 мм и в течение 40 минут били из крупнокалиберного пулемета вблизи Луганского.

Кроме того, сразу после полуночи террористы полтора часа обстреливали позиции сил АТО в районе Верхнеторецкого из стрелкового оружия и 82-мм минометов, выпустив 11 мин.

Возле Водяного и дважды вблизи Павлополя оккупанты применили 120-мм и 82-мм минометы, выпустив всего 18 мин.

Украинские военные один раз открывали огонь в ответ из стрелкового оружия.