В США спрогнозировали, как Россия воевала бы с равным ей противником

2 января, 2018, 08:58

Американская аналитическая компания RAND прогнозирует, что ничто не указывает на желание России решить конфликт с почти равным или равным ей по силе противником

Об этом говорится в публикации этой компании, которая специализируется на вопросах обороны и национальной безопасности США, передает "Голос Америки".

Компания спрогнозировала, как россияне воевали бы с равным по силе противником. Эксперты отмечают, что в России понимают неблагоприятные обстоятельства, с которыми их страна столкнулась бы в случае длительного конфликта с соперником подобным Североатлантическому альянсу.

По мнению авторов публикации, конфликт России с США, одной из стран Европы или Китаем мог бы возникнуть или вследствие недоразумения, или в случае изменений во главе страны, в результате которых к власти пришла бы более агрессивная, менее осторожная группа политических или военных лидеров в любой из указанных стран".

На случай такого конфликта, в Rand предлагают выкладку ведущих характеристик способа ведения вооруженными силами России боевых действий против равного, или почти равного военного противника:

1. Российские военные силы готовятся защищать свою родину и важные промышленные и населенные центры, используя многослойную, интегрированную воздушную оборону и ограниченное количество укрепленных районов и буферных стран, с целью выиграть пространство и время для реагирования на потенциальные удары или вторжения.

2. Россия надеется защитить свою территорию и избежать прямого столкновения с равным, или почти равным по силе противником с помощью оборонительных систем и ударных вооружений с расширенным ударным радиусом. Эти расширенные радиусы также обеспечат оперативные преимущества российским силам, которые ведут наступательные операции у границ России.

3. Принимая во внимание слабость неядерных вооруженных сил России в длительном противостоянии с равным или почти равным противником, Россия попытается использовать стратегию непрямых действий и асимметричные ответы в разных измерениях ведения боя с целью наверстать вероятный дисбаланс. Россия будет стремиться быстро положить конец конфликту, прибегая к ряду мероприятий, направленных гарантировать контроль за динамикой эскалации.

4. Конечной страховкой системы управления эскалацией военного конфликта для России является ее арсенал тактического и стратегического ядерного оружия; Россия может прибегнуть к угрозам использования, или же - к использованию своего оружия в ответ на неядерную атаку, которая грозит подорвать контроль правящего режима над государством, или же представлять угрозу ядерным силам России, как фактору сдерживания.

5. Несколько российских и советских военных операций предусматривали оперативные, скоординированные неожиданные удары (coup de main) с целью достигнуть целей войны в очень короткий промежуток времени; этот упор, вероятно, останется актуальным и в дальнейшем, особенно в предварительно спланированных операциях.

6. Благодаря недавним реформам, больший процент подразделений вооруженных сил России готов к немедленной участия в боевых действиях незначительной продолжительности, одновременно уменьшилось общее количество воинских подразделений; военные подразделения могут оперативно перемещаться с использованием железной дороги, с целью нарастить наземные боевые мощности внутри России в ответ на кризис.

7. Обычные и нетрадиционные подходы к ведению боевых действий, вероятно, будут применяться вперемешку во многих случаях потенциальных конфликтов; силы особого назначения, парамилитарные группы, и лояльные к России гражданские могут быть использованы для обеспечения военных России координатами, разведданными и участия в диверсиях на всем пространстве ведения боевых действий.

8. На оперативном и тактическом уровнях Россия, скорее всего, сосредоточится на том, чтобы сорвать, ослабить или уничтожить системы управления войсками противника и его способность наносить удар с расстояния (power projection) кинетические удары, средства кибер - и электронной войны и прямые удары со стороны собственных боевых сил.

9. Россия имеет ограниченное количество средств для задания точного неядерного удара, которые могут быть использованы против ключевых операционных и стратегических целей, особенно тех, которые находятся в постоянных, известных местах дислокации.

10. На суше российская тактика, вероятно, будет отражать упор на массированных косвенных обстрелах (особенно с дальней дистанции), результатами которых будут пользоваться высокомобильные боевые единицы с существенной огневой мощью.