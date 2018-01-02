В Ривне Mercedes снес 15 метров забора и повредил 25 автомобилей

"26-летний житель, управляя автомобилем Mercedes S 500, не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, повредив его. В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, стоявших вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств", - говорится в сообщении.

Отмечают, что водитель Mercedes получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы.

Медики оценивают его состояние как тяжелое. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров. Из них у 39-летнего ривненчанина диагностировали перелом плеча, у 40-летнего жителя областного центра – легкие телесные повреждения. Еще один не пострадал.

По словам врачей, от всех пострадавших был ощутим запах алкоголя.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полицейские начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.