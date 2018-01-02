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В правительстве рассказали о 47 миллиардах на украинские дороги в 2018 году


фото: olgogradru
На украинские дороги в 2018 году выделят около 47 млрд грн

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он отметил, что с 1 января в Украине начинает работать Дорожный фонд.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", - написал он.

Также Омелян подчеркнул, что с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а остальные 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - сказал министр.

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