В правительстве рассказали о 47 миллиардах на украинские дороги в 2018 году
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
Он отметил, что с 1 января в Украине начинает работать Дорожный фонд.
"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году - это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", - написал он.
Также Омелян подчеркнул, что с 1 января "Укравтодор" будет отвечать только за 50 тысяч километров дорог, а остальные 120 тысяч будут подчинены областному уровню с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений.
"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", - сказал министр.
- Отметим, в 2018 году областные бюджеты получат 25 млрд грн на строительство и ремонт местных дорог.
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