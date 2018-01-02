В Праге впервые трудоустроили робота-диджея

2 января, 2018, 21:31

Робот по имени Кука умеет самостоятельно подбирать и воспроизводить музыкальные треки, а также ритмично двигаться

Об этом сообщает Reuters.

У Куки естьдве механизированные руки, которые переключают пластинки на DJ-микшере. В робота встроили специальное программное обеспечение, которое позволяет машине самостоятельно выбирать композиции и даже умело их "миксовать".

Однако Кука пока не может реагировать на настроения посетителей в клубе так, как это делает человек. Он повторяет лишь запрограммированные вариации. Поэтому сейчас робот работает только один час в клубе, а затем его заменяют люди-диджеи.

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