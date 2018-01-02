В полиции утверждают, что Ноздровская не обращалась к ним из-за угроз
2 января, 2018, 14:20
Правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января, не обращалась к правоохранителям из-за угроз
Об этом заявил начальник управления полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает пресс-служба МВД.
Он подчеркивает, что Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями о том, что ей угрожают.
Также он сообщил, что предложил активистам, которые вышли на митинг под областное управление полиции, создать инициативную группу, которая будет иметь возможность ознакомиться с ходом следствия.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследование гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровська последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.
- На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану.
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