В полиции утверждают, что Ноздровская не обращалась к ним из-за угроз

2 января, 2018, 14:20

Правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января, не обращалась к правоохранителям из-за угроз

Об этом заявил начальник управления полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает пресс-служба МВД.

Он подчеркивает, что Ноздровская не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями о том, что ей угрожают.

Также он сообщил, что предложил активистам, которые вышли на митинг под областное управление полиции, создать инициативную группу, которая будет иметь возможность ознакомиться с ходом следствия.

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