В Польше появилось 7 новых городов

2 января, 2018, 12:23

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на соответствующее решение правительства Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Вислой, Отинь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. На сегодня в Польше есть 930 городов.

В МВД Польши отмечают, что получение статуса города означает смену имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.