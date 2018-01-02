 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Польше появилось 7 новых городов

С 1 января на административной карте Польши появилось семь новых городов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на соответствующее решение правительства Польши.

Правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Вислой, Отинь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Пять из семи городов ранее уже имели этот статус, но в разное время потеряли его. На сегодня в Польше есть 930 городов.

В МВД Польши отмечают, что получение статуса города означает смену имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать