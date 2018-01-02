В поезде Запорожье-Киев произошло задымление

2 января, 2018, 11:18

Пассажиров скоростного поезда Запорожье-Киев пересадили в другой поезд из-за задымления

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

На подъезде скоростного поезда производства Крюковского завода до станции Новогуполивка обнаружили запах дыма в подвагонном оборудовании. Впоследствии задымление ликвидировали, однако продолжить рейс электропоезд не смог.

Пассажиров доставили вспомогательным подвижным составом до станции Пятихатки, где их пересадили на другой поезд.

В Киев они прибудут на 5 часов позже запланированного времени.