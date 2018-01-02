В Нигерии расстреляли людей, которые на Новый год возвращались из церкви

2 января, 2018, 08:15

На юге Нигерии неизвестные открыли огонь по прихожанах, которые возвращались из церкви после новогоднего богослужения

Об этом сообщает Premium Times.

Трагедия произошла 1 января, вскоре после полуночи.

Гендиректор Нигерийской администрации по вопросам безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате были убиты сразу 15 человек, еще 6 человек скончались от ранений.

Питерсайд считает, что инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам, а также процветают в этом районе из-за поддержки со стороны влиятельных политиков.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за расстрел.