В Нигерии расстреляли людей, которые на Новый год возвращались из церкви
2 января, 2018, 08:15
На юге Нигерии неизвестные открыли огонь по прихожанах, которые возвращались из церкви после новогоднего богослужения
Об этом сообщает Premium Times.
Трагедия произошла 1 января, вскоре после полуночи.
Гендиректор Нигерийской администрации по вопросам безопасности Дакуку Петерсайд заявил, что в результате были убиты сразу 15 человек, еще 6 человек скончались от ранений.
Питерсайд считает, что инцидент произошел в результате борьбы за превосходство между группировками, которые поклоняются различным божествам, а также процветают в этом районе из-за поддержки со стороны влиятельных политиков.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за расстрел.
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