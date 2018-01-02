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В Китае запустили беспилотное метро

В пекинском метро были запущены первые беспилотные поезда

Об этом сообщает китайское издание Xinhua.

Эти поезда работают на линии между пригородом Яньшань и столичным районом Фаншань длиной более 14 км. Как отмечается, проект полностью китайский – от проектирования до строительства.

Поезд способен развивать скорость до 80 км/час. Отмечается, что на первое время машинист все же будет находиться в кабине, но управление возьмет только в случае нештатной ситуации, если не справится автоматика.

Как ожидается, новая линия будет перевозить 70 000 пассажиров ежедневно. Кроме этого, скоро планируется запустить вторую и третью беспилотные линии.

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