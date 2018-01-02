 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды

Электростанция расположена в провинции Шаньси на севере Китая, ее мощность составляет 50МВт. Предполагается, что когда проект Panda Green Energy будет завершен, мощность увеличится вдвое

Об этом сообщает Mashable.

По словам генерального директора Panda Green Energy, необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.

 

Центр молодежной активности на электростанции, ориентированный в основном на школьников, будет подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии. Проект реализуется в сотрудничестве с программой развития ООН.

 

Компания надеется построить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, она разработала проекты, вдохновленные другими представителями местной фауны - такими, как коала или носорог.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать