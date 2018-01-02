В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды
2 января, 2018, 16:00
Электростанция расположена в провинции Шаньси на севере Китая, ее мощность составляет 50МВт. Предполагается, что когда проект Panda Green Energy будет завершен, мощность увеличится вдвое
Об этом сообщает Mashable.
По словам генерального директора Panda Green Energy, необычный внешний вид электростанции может вдохновить молодых китайцев и заинтересовать их вопросам использования солнечной энергии, а также привлечь туристов.
Центр молодежной активности на электростанции, ориентированный в основном на школьников, будет подробно рассказывать о преимуществах солнечной энергии. Проект реализуется в сотрудничестве с программой развития ООН.
Компания надеется построить электростанции в форме панды и в других странах Центральной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, она разработала проекты, вдохновленные другими представителями местной фауны - такими, как коала или носорог.
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