В Киеве люди митингуют под управлением полиции. Требуют справедливо расследовать убийство правозащитницы Ноздровской
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На улице Владимирской перекрыто движение транспорта. Люди требуют справедливого расследований дела об убийстве Ноздровской и предлагают создать инициативную группу.
Люди пришли с плакатами, где написано "Вынесите приговор себе". Они скандируют "Позор".
К ним вышел начальник управления полиции в Киевской области. Он пообещал, что сегодня будет создана следственно-оперативная группа.
"Я соглашаюсь работать с вами, как с общественностью", - сказал он.
Также он сообщил, что тело убитой направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На территории, где нашли тело, проводятся дополнительные экспертизы. Правоохранители также проверили около 20 камер наблюдения.
Люди возмущены, в частности, что до сих пор полиция не допросила людей, которые угрожали Ноздровской.
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