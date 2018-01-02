В Киеве люди митингуют под управлением полиции. Требуют справедливо расследовать убийство правозащитницы Ноздровской

2 января, 2018, 12:30

В Киеве на улице Владимирской под областное управление полиции в Киевской области проходит митинг с требованием расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На улице Владимирской перекрыто движение транспорта. Люди требуют справедливого расследований дела об убийстве Ноздровской и предлагают создать инициативную группу.

Люди пришли с плакатами, где написано "Вынесите приговор себе". Они скандируют "Позор".

К ним вышел начальник управления полиции в Киевской области. Он пообещал, что сегодня будет создана следственно-оперативная группа.

"Я соглашаюсь работать с вами, как с общественностью", - сказал он.

Также он сообщил, что тело убитой направлено на судебно-медицинскую экспертизу. На территории, где нашли тело, проводятся дополнительные экспертизы. Правоохранители также проверили около 20 камер наблюдения.

Люди возмущены, в частности, что до сих пор полиция не допросила людей, которые угрожали Ноздровской.