В Facebook стартовал проект в поддержку детей крымских политзаключенных

2 января, 2018, 20:50

В Facebook запустили проект "Крымское детство" в поддержку детей политзаключенных в аннексированном Россией Крыму

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

В рамках проекта на базе общественного объединения «Крымская солидарность» планируются различные мероприятия для детей политзаключенных.

"В рамках этого проекта планируются различные мероприятия для детей политзаключенных, куда каждый взрослый и каждый ребенок могут привнести свое тепло и поддержку, любовь и заботу, чтобы скрасить детям пасмурные дни и дарить детям краски счастливого детства в атмосфере единства и солидарности", —говорится в сообщении.