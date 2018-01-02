В Facebook стартовал проект в поддержку детей крымских политзаключенных
2 января, 2018, 20:50
В Facebook запустили проект "Крымское детство" в поддержку детей политзаключенных в аннексированном Россией Крыму
Об этом говорится на странице проекта в Facebook.
В рамках проекта на базе общественного объединения «Крымская солидарность» планируются различные мероприятия для детей политзаключенных.
"В рамках этого проекта планируются различные мероприятия для детей политзаключенных, куда каждый взрослый и каждый ребенок могут привнести свое тепло и поддержку, любовь и заботу, чтобы скрасить детям пасмурные дни и дарить детям краски счастливого детства в атмосфере единства и солидарности", —говорится в сообщении.
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