В Днепре депутат райсовета попытался украсть продукты из супермаркета, - полиция

2 января, 2018, 09:49

В Днепре полиция задержала мужчину, который пытался украсть из супермаркета продукты

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.

Отмечается, что около часа ночи к патрульным обратилась охрана одного из супермаркетов. Охранники магазина разоблачили вора по камерам видеонаблюдения.

Полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения.

Потом снова зашел в магазин, взял еще немного, расплатился и забрав пакет неуплаченных продуктов, пытался выйти. Впрочем, охрана заведения его остановила. Отмечается, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1 тыс. грн.

Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города.