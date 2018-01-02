В Днепре депутат райсовета попытался украсть продукты из супермаркета, - полиция
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области.
Отмечается, что около часа ночи к патрульным обратилась охрана одного из супермаркетов. Охранники магазина разоблачили вора по камерам видеонаблюдения.
Полицейские установили, что один из покупателей, набрав продуктов в пакет, вышел из торговой зоны и положил его в камеру хранения.
Потом снова зашел в магазин, взял еще немного, расплатился и забрав пакет неуплаченных продуктов, пытался выйти. Впрочем, охрана заведения его остановила. Отмечается, что мужчина пытался вынести из магазина продуктов на 1 тыс. грн.
Мужчину задержали. Во время проверки выяснилось, что он имеет удостоверение депутата одного из районных советов города.
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