Украинские игрушки на елку стали втрое больше продавать за границу. Какие страны в восторге от наших украшений

2 января, 2018, 14:45

Экспорт украинских изделий для новогодних и рождественских праздников за 10 месяцев 2017 года составил $6,1 млн, что на 34,2% больше, чем за соответствующий период в 2016 году

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

На изделия из стекла пришлось 86% продукции, на другие - 14% экспортных поставок.

Расширилась также и география поставок украинских изделий. На сегодня они присутствуют на рынках 28 стран мира.

В основном экспорт осуществляется в ЕС. В течение 10 месяцев 2017 туда экспортировано 58,2% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок новогодних и рождественских изделий в страны ЕС увеличились на 25,3% (с $ 2,8 млн за 10 месяцев 2016 году до $ 3,5 млн за 10 месяцев текущего года).

Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений - три страны являются членами ЕС (Нидерланды, Германия и Польша).

30,5% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 52,4% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. В текущем году объем поставок из Украины в эту страну вырос на 31,5%.

В Министервство отмечают, что на сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских елочных украшений, но нашими игрушками украшены также елки и в США, Израиле, а также на Мальдивах.

В разрезе стран, за соответствующий период существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию - в 2,3 раза, Россию - в 2,2 раза, Грузию - в 1,9 раза, Чехию - в 1,8 раза, Латвию - в 1 7 раза, на Мальдивы - в 1,5 раза, Польшу и США - в 1,4 раза.

В прошлом году также появились новые страны-импортеры украинских изделий: Австрия, Армения и Румыния.