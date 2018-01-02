Украинские игрушки на елку стали втрое больше продавать за границу. Какие страны в восторге от наших украшений
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
На изделия из стекла пришлось 86% продукции, на другие - 14% экспортных поставок.
Расширилась также и география поставок украинских изделий. На сегодня они присутствуют на рынках 28 стран мира.
В основном экспорт осуществляется в ЕС. В течение 10 месяцев 2017 туда экспортировано 58,2% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок новогодних и рождественских изделий в страны ЕС увеличились на 25,3% (с $ 2,8 млн за 10 месяцев 2016 году до $ 3,5 млн за 10 месяцев текущего года).
Среди 5 крупнейших рынков потребления украинских новогодних украшений - три страны являются членами ЕС (Нидерланды, Германия и Польша).
30,5% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 52,4% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов. В текущем году объем поставок из Украины в эту страну вырос на 31,5%.
В Министервство отмечают, что на сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских елочных украшений, но нашими игрушками украшены также елки и в США, Израиле, а также на Мальдивах.
В разрезе стран, за соответствующий период существенно выросли поставки новогодних украшений в Великобританию - в 2,3 раза, Россию - в 2,2 раза, Грузию - в 1,9 раза, Чехию - в 1,8 раза, Латвию - в 1 7 раза, на Мальдивы - в 1,5 раза, Польшу и США - в 1,4 раза.
В прошлом году также появились новые страны-импортеры украинских изделий: Австрия, Армения и Румыния.
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