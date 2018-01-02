Украина увеличила импорт газа из ЕС на 27%

2 января, 2018, 16:50

В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров

Об этом сообщили в ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

Объемы импорта газа, который сейчас поступает в Украину только из стран ЕС увеличились на 2,971 млрд кубометров.

В то же время транзит газа через Украину в 2017 году увеличился на 13,7% (11,257 млрд кубометров) - до 93,457 млрд кубометров.

Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" увеличила добычу газа на 4,8% - с 14600000000 кубометров до 15,3 млрд кубометров, что является рекордным показателем за 24 года.

В 2018 год Украина вошла с 14,693 млрд кубометров запасов природного газа в подземных хранилищах.