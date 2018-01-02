Украина увеличила импорт газа из ЕС на 27%
2 января, 2018, 16:50
В 2017 году Украина увеличила импорт природного газа на 26,8% по сравнению с 2016 годом - до 14,05 млрд кубометров
Об этом сообщили в ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".
Объемы импорта газа, который сейчас поступает в Украину только из стран ЕС увеличились на 2,971 млрд кубометров.
В то же время транзит газа через Украину в 2017 году увеличился на 13,7% (11,257 млрд кубометров) - до 93,457 млрд кубометров.
Кроме того, НАК "Нафтогаз Украины" увеличила добычу газа на 4,8% - с 14600000000 кубометров до 15,3 млрд кубометров, что является рекордным показателем за 24 года.
В 2018 год Украина вошла с 14,693 млрд кубометров запасов природного газа в подземных хранилищах.
- Напомним, Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом", отклонив требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах, и снизил цену за российский газ для " Нафтогаза "на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
- "Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа более чем в десять раз соответствии со своими потребностями.
- "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен заплатить России $2 млрд.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.
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