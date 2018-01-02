Украина определила приоритеты в сотрудничестве с ЕС во время председательства Болгарии

2 января, 2018, 15:43

Официальный Киев надеется, что председательство Болгарии в Евросоюзе будет способствовать имплементации приоритетов европейской интеграции Украины

Об этом говорится в предложенных украинской стороной приоритетах сотрудничества "Украина-Европейский Союз в течение председательства Болгарии в Совете ЕС", сообщает "Укринформ".

"Усматривая успешность болгарского председательства, Украина обработала краткосрочные приоритеты в отношениях с ЕС. Мы полагаемся на болгарское руководство в Совете ЕС и среди стран-членов ЕС для содействия эффективной имплементации этих приоритетов", - говорится в документе.

Среди этих приоритетов Киев предлагает сосредоточиться на вопросах политического диалога, безопасности и обороны; финансовой помощи; сферах юстиции и свобод; энергетики и транспорта; а также области исследований, инноваций и образования.

В части политического диалога, безопасности и обороны Украиныа отмечает необходимость ее поддержки в противостоянии российской агрессии, продолжении персональных и экономических санкций против РФ, поддержки развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе в координации с украинской позицией, продолжение давления на Кремль ради немедленного освобождения политических заключенных и заложников.

Также подчеркивается необходимость совершенствования политики ЕС относительно непризнания незаконной аннексии Крыма, поддержки инициативы по созданию международной группы друзей Украины по деоккупации Крыма.

Относительно торгово-экономического сотрудничества Украины предлагает создать новый финансовый инструмент с целью улучшения имплементации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также подробно изучить вопрос интеграции Украины в Таможенный союз ЕС.

Киев также ожидает содействия председательства Болгарии в продвижении членства в едином цифровом рынке ЕС.

В части юстиции, свобод и безопасности Украины заявляет о готовности принять участие в инициативах ЕС, направленных на преодоление нелегальной миграции, терроризма, киберпреступности, отмывания денег, торговли людьми, контрабанды.

Отдельно отмечается инициатива Украины о включении ее в качестве ассоциированного члена в общую европейскую систему по предоставлению убежища.

В сфере энергетики Украины видит приоритетом продвижение участия в энергетическом союзе ЕС, а также в совместной эксплуатации украинской ГТС.

Кроме этого отмечается недопустимость реализации политически мотивированных проектов газопроводов "Северный поток-2" и OPAL.