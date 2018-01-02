Убийство правозащитницы Ноздровской: полиция допросила около 50 человек

2 января, 2018, 12:00

Полиция допросила около 50 человек по делу убийства правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.

По его словам, у полиции пока еще нет результатов экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть правозащитницы.

"По делу опросили около 50 человек. Также мы будем проводить следственные действия с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. В рамках расследований будем изымать эти вещи и проводить экспертизы", - рассказал Жукович.

Полиция прорабатывает несколько версий убийства, в частности, которые связаны с ее профессиональной деятельностью и с угрозами, которые Ноздровская получала на свой адрес.

Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.

28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии осужденного за смертельный наезд на ее сестру.

Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.

Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.

Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы Ноздровской.