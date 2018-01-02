Убийство правозащитницы Ноздровской: полиция допросила около 50 человек
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Нацполиции в Киевской области Николай Жукович.
По его словам, у полиции пока еще нет результатов экспертизы, чтобы четко сказать, от чего наступила смерть правозащитницы.
"По делу опросили около 50 человек. Также мы будем проводить следственные действия с вещами погибшей и с некоторыми вещами, которые могут быть у свидетелей. В рамках расследований будем изымать эти вещи и проводить экспертизы", - рассказал Жукович.
Полиция прорабатывает несколько версий убийства, в частности, которые связаны с ее профессиональной деятельностью и с угрозами, которые Ноздровская получала на свой адрес.
Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии осужденного за смертельный наезд на ее сестру.
Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы Ноздровской.
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