Убийство правозащитницы Ноздровской может быть запугиванием, - криминолог

2 января, 2018, 11:32

Убийство правозащитницы Ирины Ноздровской может быть попыткой запугивания других людей

Об этом заявила в эфире Эспрессо.TV юрист-криминолог Анна Маляр.

"Возможно, это не только убийство, но и определенная демонстративность другим людям, запугивание. Место, где нашли труп, очень показательно - труп положен так, чтобы его как можно быстрее найти", - сказала Маляр.

Криминолог отметила, что злоумышленники понимали, каким будет общественный резонанс от убийства известной правозащитницы, но несмотря на это, решились на преступление.

"Она могла прежде всего мешать тем людям, против которых у нее была информация, которым она могла испортить жизнь. Она активно общалась с прессой, привлекла огромное количество общественности. Убийцы понимали, что будет огласка, но их это не остановило. Значит, они или были уверены в том, что кто-то их будет прикрывать, или ее жизнь и деятельность были крайне опасны для них", - добавила Маляр.

По словам юриста, версия относительно самоубийства маловероятна, а факты угроз Ноздровской являются неоспоримыми.

"Если бы это было самоубийство, тогда вопрос, почему девушку нашли без одежды. Кроме того, данный мост и данный водоем абсолютно не подходят, чтобы эффективно результативно завершить жизнь самоубийством. Мы должны рассмотреть все версии, но есть очевидные обстоятельства, которые сложно отрицать, например то, что Ирина обращалась в правоохранительные органы и сообщала об угрозах, которые поступают из окружения лица, осужденного за смерть ее сестры. Потом человек, который обращался в милицию, был убит", - сказала Маляр.

Эксперт также назвала допрос полицией близких погибшей привычной практикой правоохранителей.

"Полиция действует по накатанной методике - первыми подозреваемыми становятся родственники, члены семьи и люди, с которыми погибшая напрямую общалась", - сказала Маляр.