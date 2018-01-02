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У следствия осталось три версии убийства правозащитницы Ноздровской, - депутат

У следователей осталось три версии в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской
Об этом сообщил народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

"Только что вернулся из с. Демидов, где жила Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Росошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт", - сообщил он.

По данным депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, написал Найем.

Также он сообщил, что с семьей погибшего работают психологи, а мама Ирины Ноздровской до сих пор не знает о смерти дочери.

“Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и предохраняют ее от этого страшного известия", - написал депутат. Найем также добавил, что в семье очень трудное материальное положение и призвал всех оказать любую помощь.

Ранее сообщалось, что следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.

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