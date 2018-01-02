У следствия осталось три версии убийства правозащитницы Ноздровской, - депутат
"Только что вернулся из с. Демидов, где жила Ирина Ноздровская. Виделся с семьей погибшей и следователями по уголовному производству. Насколько я понимаю, сейчас отрабатываются три основные версии - убийство в связи с делом Росошанского, убийство правозащитника на профессиональной почве и бытовой конфликт", - сообщил он.
По данным депутата, версия о самоубийстве не рассматривается, поскольку на теле погибшей обнаружены следы насильственной смерти. После предварительной судебно-медицинской экспертизы также отпала версия об изнасиловании, написал Найем.
Также он сообщил, что с семьей погибшего работают психологи, а мама Ирины Ноздровской до сих пор не знает о смерти дочери.
“Мама Ирины до сих пор не знает о гибели дочери. Врачи и родственники очень беспокоятся о ее физическом и психологическом состоянии и предохраняют ее от этого страшного известия", - написал депутат. Найем также добавил, что в семье очень трудное материальное положение и призвал всех оказать любую помощь.
Ранее сообщалось, что следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской.
Читайте также: Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом расследования гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.
- На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровскойпредоставят государственную охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ноздровской.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе