Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели

2 января, 2018, 10:43

В течение недели в Украине будет теплая и влажная погода, местами возможны незначительные осадки

Об этом в эфире Эспрессо.TV сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине будет доминировать теплая и влажная воздушная масса. Существенных дождей не предвидится, осадки в основном будут идти в западных областях. Возможно, к вечеру атмосферный фронт дойдет до Винницкой, Житомирской областей и части Киевщины, но в целом без существенных осадков, разве что туманы", - сказала Диденко.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться в пределах плюсовых отметок, ночью местами возможно будет опускаться до -1...0°C, но днем везде в пределах Украины составит +2...+6°C, в южной части +5...+10°C. Вероятны незначительные температурные колебания, но в целом до конца недели, включая Святвечер и Рождество, в Украине будет тепло.

В Киеве в течение недели также ожидается теплая влажная погода.