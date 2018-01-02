Стало известно, кто временно заменит на посту пророссийского президента Молдовы
"Конституционный суд (КС) в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, дающий возможность преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве президента, исполняющего обязанности, в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.
Несколькими часами ранее по решению КС президент Молдовы Игоря Додона был временно отстранен с должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.
Ранее группа депутатов парламента Молдовы обратились в КС с иском о временном отстранении Додона с поста из-за его повторном отказе подписать указ о новых назначениях в правительстве.
Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.
Это второй случай временного отстранения президента от должности.
Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны, президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Эуджена Стурзу министром обороны страны.
- Напомним, парламент Молдовы не учел возражения президента Игоря Додона относительно так называемого закона против российской пропаганды.
- 14 ноября президент Игорь Додон заявил, что Молдова – нейтральная страна, а потому должна отказаться от своих вооруженных сил.
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