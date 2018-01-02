Стало известно, кто временно заменит на посту пророссийского президента Молдовы

"Конституционный суд (КС) в качестве гаранта Конституции вынес вердикт, дающий возможность преодолеть созданную президентом Игорем Додоном ситуацию с блокированием деятельности государственных институтов. В качестве президента, исполняющего обязанности, в ближайшее время я подпишу указ о новых правительственных назначениях и приму присягу у новых министров и вице-премьеров", - отметил Канду.

Несколькими часами ранее по решению КС президент Молдовы Игоря Додона был временно отстранен с должности из-за его повторного отказа подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.

Ранее группа депутатов парламента Молдовы обратились в КС с иском о временном отстранении Додона с поста из-за его повторном отказе подписать указ о новых назначениях в правительстве.

Несколькими днями ранее в правительстве Молдовы были произведены существенные кадровые перестановки, однако президент заявил, что откажется подписать соответствующий указ.

Это второй случай временного отстранения президента от должности.

Ранее из-за его отказа подписать указ о назначении министра обороны, президентские полномочия были временно переданы спикеру парламента Андриану Канду, который и подписал указ о назначении Эуджена Стурзу министром обороны страны.