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США отреагировали на убийство правозащитницы Ноздровской

Посольство США в Украине призвало наказать виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства.

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

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