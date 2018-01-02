США отреагировали на убийство правозащитницы Ноздровской

2 января, 2018, 17:22

Посольство США в Украине призвало наказать виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства.

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности. — U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.

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