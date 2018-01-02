США отреагировали на убийство правозащитницы Ноздровской
2 января, 2018, 17:22
Посольство США в Украине призвало наказать виновных в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба посольства.
"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.
Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 2 января 2018 г.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Правозащитница Ирина Ноздровская не дала выпустить по амнистии осужденного за смертельный наезд на ее сестру.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы Ноздровской .
- В деле убийства Ноздровской допросили уже около 50 человек.
- Около 500 человек пришли к управлению Нацполиции Киевщины с плакатами "Вынесите приговор себе".
- Дочке и родителям убитой Ноздровской дадут охрану.
- Полиция не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ноздровской.
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