Следствие отрабатывает четыре версии убийства Ноздровской, - полиция

2 января, 2018, 18:55

Сейчас следствие отрабатывает четыре основные версии убийства правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской

Об этом заявил начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы рассматривали ее служебную деятельность, то, чем она занималась на работе, и то, что она расследовала и помогала расследовать определенный ряд уголовных производств. Но сейчас мы действительно уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие (дело о ДТП, в котором погибла сестра И.Ноздровской в 2015 году - ИФ), вероятно и произошло это убийство. Мы ее поставили одной из первых, чтобы отработать", - сказал М.Жукович в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

По его словам, основных версий у следствия четыре: "Это, как я уже сказал, ее профессиональная деятельность. Вторая - уже более конкретизирована, по последним делом по факту дорожно-транспортного происшествия. Следующая - хулиганство. И еще одна версия - это то, что ее хотел кто-то изнасиловать ".

Жукович также отметил, что других версий они "не исключают - мы их тоже будем проверять".

Он отметил, что сейчас идет судебно-медицинская экспертиза, которая даст заключение обо всех полученных телесны повереждениях. "К сожалению, у нас еще нет окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы, но, думаю, скоро они у нас появятся, мы тогда поймем, от чего наступила смерть Ирины, и будем идти в этом направлении", - рассказал представитель Киевского облуправления Нацполиции.

По словам Жуковича, до настоящего времени в деле уже опрошено около 50 человек, в том числе с использованием полиграфа. При этом он опроверг появившуюся в СМИ информацию о якобы задержании одного из подозреваемых.

Представитель полиции рассказал, что полиция держит контакт с инициативной группой. "Мы обменялись телефонными номерами и будем постоянно на связи, мы, как полицейские, будем доносить им ту информацию, которая у следствия, что у нас есть, а они, в свою очередь, тоже будут нас информировать, что они со своей стороны нашли, что они установили ", - сообщил он.

Жукович также отметил, что эта информация не всегда будут освещать в СМИ, сославшись на тайну следствия.

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