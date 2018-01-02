Шесть стран временно вошли в Совбез ООН

Эти страны выбрала Генеральная ассамблея. Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом. Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года.

Справка: В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.