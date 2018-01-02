 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Шесть стран временно вошли в Совбез ООН

Шесть стран 2 января официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН.
Как сообщает "Радио Свобода", к организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Эти страны выбрала Генеральная ассамблея. Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом. Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года.

Справка: В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.

31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать