Шесть стран временно вошли в Совбез ООН
2 января, 2018, 22:40
Шесть стран 2 января официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН.
Как сообщает "Радио Свобода", к организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Эти страны выбрала Генеральная ассамблея. Нидерланды будут членом Совета безопасности в течение года, поскольку они разделяют срок полномочий с Италией, которая работала в организации в 2017-ом. Все другие страны стали членами Совета безопасности на два года.
Справка: В состав Совета безопасности ООН входят 15 членов. Из них – пять постоянных: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США. Они имеют право вето. Непостоянными членами в Совете безопасности сейчас являются Казахстан, Швеция, Боливия и Эфиопия.
31 декабря 2017 года истек срок полномочий Украины, Египта, Японии, Сенегала, Италии и Уругвая.
- Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш предупреждает, что перед миром в следующем году, вероятно, предстанут много сложных и новых угроз.
Читайте также
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе
-
Читайте также
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе