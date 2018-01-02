Российские СМИ поймали на очередной лжи о катастрофе МН17
Об этом он написал в Facebook.
Заместитель генпрокурора добавил, что правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.
Ранее российские СМИ распространили информацию, что 2 января Нидерланды распространят список причастных к збитття малайзийского самолета Boeing над донецкой областью.
СМИ отмечали, что следствие установило 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта.
Справка: Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.
Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.
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- 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
- По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
- Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
- Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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