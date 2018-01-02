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Российские СМИ поймали на очередной лжи о катастрофе МН17

Заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что информация о намерениях Международной следственной группы 2 января обнародовать фамилии 120 человек, причастных к катастрофе Boeing MH17, не соответствует действительности

Об этом он написал в Facebook.

"Сообщения в СМИ о якобы намерении обнародовать фамилии мифических 120 человек, причастных к сбитию малайзийского Боинга МН17, не соответствуют действительности и являются ни чем иным, чем попыткой российской пропаганды отвлечь внимание от обвинений в смоленской трагедии", - отметил Енин.

Заместитель генпрокурора добавил, что правительства Украины и Нидерландов продолжают координировать усилия с целью привлечения виновных к ответственности за совершение теракта в небе над Донбассом.

Ранее российские СМИ распространили информацию, что 2 января Нидерланды распространят список причастных к збитття малайзийского самолета Boeing над донецкой областью.

СМИ отмечали, что следствие установило 120 человек, причастных к организации и исполнению теракта.

Справка: Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Читайте также: Удавка на шее Путина: МН17 сбили из российского Бука

  • 5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, которые доказывают причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.
  • По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского Бука в Украину с территории РФ был командир "ДНР" Сергей Дубинский, известный под прозвищем "Хмурый".
  • Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines на Донбассе могут быть осуждены заочно.
  • Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали "Бук" вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, сбившей Boeing.
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