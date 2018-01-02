Россия разработает собственную криптовалюту, чтобы избегать санкций, - СМИ
Об этом сообщает Financial Times, передает The Hill.
Криптовалюта станет еще одним способом для проведения финансовых операций в рублях и избежания санкций, ограничивающих возможности финансирования страны.
FT подчеркивает, что России еще далеко до выпуска "крипторубля". Однако он поможет противостоять попыткам США препятствовать российской экономике.
Как известно, Соединенные Штаты запретили десяткам российских государственных чиновников, агентствам, компаниям и союзникам Путина пользоваться своей государственной финансовой системой и проводить операции с долларами. Санкции ввели после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Издание отмечает, что работа над созданием собственной криптовалюты в России происходит на фоне того, как в США американские регуляторы и законодатели пытаются понять финансовую технологию цифровых валют, которая сейчас переживает свой активный рост.
Регуляторы предупредили инвесторов, что цифровые валюты подлежат федеральному финансовому регулированию и призвали относиться к ним с осторожностью.
Читайте также: Что такое биткоин. Все о самой честной валюте
- С января в Украине начнет работать первый отечественный криптовалютный кошелек с функциями онлайн-банкинга PrivatCoins.
- Нашлись первые биткоиновые миллиардеры: ими оказались братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Винклвосс, обвинявшшие Марка Цукерберга в том, что он украл у них идею Facebook
- И до сих пор продолжаются поиски создателя биткоина Сатоши Накамото. Недавно экс-стажер SpaceX Сахил Гупта заявил, что подозревает главу компании Tesla Илона Маска в создании криптовалюты. Правда, Маск эти заявления опроверг.
- Исследователи из Power Compare обнаружили, что общий объем электроэнергии, необходимый для майнинга Bitcoin больше, чем потребление электричества в 159 странах мира.
Читайте также
-
-
-
-
-
28 декабря, 2017 Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе