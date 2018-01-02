Пророссийского президента Молдовы временно лишили его полномочий
2 января, 2018, 16:12
Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона по требованию группы депутатов от правящей коалиции
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
Решение обусловлено тем, что на минувшей неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.
Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к главе парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.
- Напомним, парламент Молдовы не учел возражения президента Игоря Додона относительно так называемого закона против российской пропаганды.
- 14 ноября президент Игорь Додон заявил, что Молдова – нейтральная страна, а потому должна отказаться от своих вооруженных сил.
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