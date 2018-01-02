 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Пророссийского президента Молдовы временно лишили его полномочий

Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия президента Игоря Додона по требованию группы депутатов от правящей коалиции

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Решение обусловлено тем, что на минувшей неделе Додон повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры пяти министров и двух вице-премьеров. Согласно законодательству, президент имеет право отклонять кандидатуры только один раз.

Конституционный суд постановил, что обязанности президента временно переходят к главе парламента или премьеру. В ближайшие дни один из них подпишет указы о назначении новых членов правительства.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 января, 2018 вторник

больше новостей

2 января, 2018 вторник

1 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать