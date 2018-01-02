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Порошенко рассказал о рекордном военном бюджете и летальном вооружении от США

В этом году военный бюджет Украины составит 86 млрд гривен, а США предоставят летальное вооружение
Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.

“Военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства”, - отметил Глава государства.

В то же время Президент подчеркнул, что украинские Вооруженные Силы являются мощной и сильной, одной из самых эффективных армий в Европе.

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