Порошенко рассказал о рекордном военном бюджете и летальном вооружении от США

“Военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства”, - отметил Глава государства.

В то же время Президент подчеркнул, что украинские Вооруженные Силы являются мощной и сильной, одной из самых эффективных армий в Европе.