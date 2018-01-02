Порошенко рассказал о рекордном военном бюджете и летальном вооружении от США
2 января, 2018, 18:35
В этом году военный бюджет Украины составит 86 млрд гривен, а США предоставят летальное вооружение
Об этом написал президент Петр Порошенко в Facebook.
“Военный бюджет нашей страны составит рекордные 86 млрд грн. Мы получим летальное оборонительное оружие от наших партнеров из США. И продолжим укреплять украинскую армию новейшей военной техникой отечественного производства”, - отметил Глава государства.
В то же время Президент подчеркнул, что украинские Вооруженные Силы являются мощной и сильной, одной из самых эффективных армий в Европе.
- Напомним, в декабре стало известно, что Государственный департамент предоставил лицензию на продажу Украине мощных снайперских винтовок. Позже во внешнеполитическом ведомстве США также заявили о готовности предоставить Украине мощные оборонительные вооружения.
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