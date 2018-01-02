Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы Ноздровской. Он рассказал СМИ об отношениях с ней
Об этом сообщает "Громадське".
По словам отца Виталия Сергеева Виктора Сергеева, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на которой они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины. Полиция считает, что поводом для преступления могло стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись.
Правоохранители также изъяли совместное авто Виталия и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу.
После приезда адвоката в участок полиции, Виталий сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.
Также он пояснил, что его допрашивали как свидетеля, а не подозреваемого.
"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017-го. У нее была такая работа, которая занимали все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал Сергеев.
Он утверждает, что последний раз видел Ноздровскую в августе 2017 года у метро.
"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно... Но так вот оно теперь все. Я так ее любил... Я ее последний раз видел в августе месяце возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их две было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились своей семьей", - отметил Виталий Сергеев.
На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.
"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать... не знаю честно", - сказал он.
- Напомним, правозащитница Ноздровская не дала выпустить по амнистии осужденного за смертельный наезд на ее сестру.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17.00, когда звонила своей матери.
- Активными поисками пропавшей занимались полицейские и волонтеры.
- 1 января около 12.00 ее обнаженное мертвое тело с царапинами нашли в реке возле Демидова.
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