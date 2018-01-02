Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы Ноздровской. Он рассказал СМИ об отношениях с ней

2 января, 2018, 07:11

1 января полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталия Сергеева, но он отказался дать показания

Об этом сообщает "Громадське".

По словам отца Виталия Сергеева Виктора Сергеева, основанием такого подозрения стала запись с камеры наблюдения, на которой они с сыном выходят из своего дома в Киеве в 21:00, 29 декабря, в день исчезновения Ирины. Полиция считает, что поводом для преступления могло стать неразделенная любовь, поскольку Ирина с Виталием ранее разошлись.

Правоохранители также изъяли совместное авто Виталия и отца (оформлено на отца) и забрали в Гостомель на экспертизу.

После приезда адвоката в участок полиции, Виталий сослался на статью 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя. До этого его спрашивали об отношениях с Ириной.

Также он пояснил, что его допрашивали как свидетеля, а не подозреваемого.

"С Ириной мы познакомились на работе. Я специалист гражданской защиты, а она в юридический отдел пришла к нам работать. Встречались мы с ноября 2016-го до июня 2017-го. У нее была такая работа, которая занимали все ее время. И мы так между собой решили, что нет смысла. Нельзя нам быть вместе", - рассказал Сергеев.

Он утверждает, что последний раз видел Ноздровскую в августе 2017 года у метро.

"Но я никогда не терял надежды, чтобы вернуть все. Уже все к тому шло если честно... Но так вот оно теперь все. Я так ее любил... Я ее последний раз видел в августе месяце возле Майдана Независимости. Она была очень сосредоточена на своих судебных делах, у нее их две было, как она их называла основными. Плюс она очень заботились своей семьей", - отметил Виталий Сергеев.

На вопрос, имеет ли он догадки о том, кто мог совершить убийство, мужчина ответил, что не имеет никаких предположений.

"Честно, вот на этот вопрос я не отвечу. Я не думаю фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать... не знаю честно", - сказал он.