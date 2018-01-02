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Полиция не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ноздровской

Следствие не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено в понедельник,

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает Эспрессо.TV.

"Версия самоубийства не рассматривается", - сказал Ценов на митинге активистов, которые требуют найти убийц Ноздровской возле областного главка полиции.

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