Полиция не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ноздровской
2 января, 2018, 15:17
Следствие не рассматривает версию самоубийства правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой было найдено в понедельник,
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов, передает Эспрессо.TV.
"Версия самоубийства не рассматривается", - сказал Ценов на митинге активистов, которые требуют найти убийц Ноздровской возле областного главка полиции.
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- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- Ноздровская занималась делом о расследовании гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Росошанский. В мае 2017 года Росошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии Росошанского.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
- 2 января в Киеве на улице Владимирской под областным управлением полиции в Киевской области проходил митинг с требованием расследовать убийство Ноздровской.
- На митинг вышли около 500 человек.
- Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану.
- Правозащитница Ирина Ноздровская, тело которой нашли 1 января, не обращалась в милицию из-за угроз
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