Пограничники рассказали, как россияне реагируют на биометрический контроль при въезде в Украину

2 января, 2018, 09:17

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину не возникало конфликтных ситуаций или провокаций, граждане реагируют спокойно

Об этом в эфире "112 Украина" рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он рассказал, что за первые сутки границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек - граждане России.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3300 иностранцев из категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1900 - граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют" , - сообщил Слободян.

Читайте также: Кто и как с 1 января должен проходить биометрический контроль. Помощь пограничников