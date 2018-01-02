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Пограничники рассказали, как россияне реагируют на биометрический контроль при въезде в Украину

За первые сутки действия биометрического контроля при въезде в Украину не возникало конфликтных ситуаций или провокаций, граждане реагируют спокойно

Об этом в эфире "112 Украина" рассказал представитель Госпогранслужбы Олег Слободян.

Он рассказал, что за первые сутки границу пересекли 3 тыс. 300 иностранцев, из них около 1 тыс. 900 человек - граждане России.

"За первые сутки работы системы биометрического контроля границу пересекли более 3300 иностранцев из  категории, подлежащей биометрическому контролю, из них почти 1900 - граждане России. Система работала без сбоев, каких-то конфликтных ситуаций или провокаций также не было. Граждане спокойно реагируют" , - сообщил Слободян.

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  • Напомним, ранее сообщалось, что на российско-украинской границе системой биометрического контроля оборудовали 157 пунктов пропуска.
  • С 1 января 2018 на государственной границе Украины в пунктах пропуска в полном объеме заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.
  • Представители стран, в отношении граждан которых решением СНБО введен биометрический контроль, предоставлять отпечатки пальцев независимо от того, биометрические в них паспорта или нет.
  • Проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, проживающих в Крыму.
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