Новозеландцы построили остров из песка, чтобы обойти запрет на алкоголь
2 января, 2018, 20:23
В Короманделе действует полный запрет на употребление алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах
Об этом пишет SMH.
В новый год группа особо сообразительных новозеландцев решила перехитрить систему и построила небольшой песочный остров, чтобы принимать на нем алкоголь и смотреть праздничные фейерверки.
На вопрос полицейских, что происходит, граждане заявили, что устроили посиделки в международных водах, где местные правила не действуют.
Один из сотрудников полиции сообщил, что ранее никогда не слышал о таком "творческом подходе" и что если бы сам увидел такую компанию на острове, то присоединился бы к ней.
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