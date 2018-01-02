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Новозеландцы построили остров из песка, чтобы обойти запрет на алкоголь

В Короманделе действует полный запрет на употребление алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах

Об этом пишет SMH.

В новый год группа особо сообразительных новозеландцев решила перехитрить систему и построила небольшой песочный остров, чтобы принимать на нем алкоголь и смотреть праздничные фейерверки.

На вопрос полицейских, что происходит, граждане заявили, что устроили посиделки в международных водах, где местные правила не действуют.

Один из сотрудников полиции сообщил, что ранее никогда не слышал о таком "творческом подходе" и что если бы сам увидел такую компанию на острове, то присоединился бы к ней.

 

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