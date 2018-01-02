Нейросеть научили угадывать пин-код смартфона с точностью 84%
Об этом пишет "N + 1".
Единственная информация, которая нужна программе, чтобы подобрать правильный пароль - это данные с акселерометра, датчика освещенности и других сенсоров, которые сегодня есть в большинстве устройств.
Ученые написали специальное мобильное приложение, способное собирать такую информацию - разрешение пользователя для этого не нужен.
Основная идея заключается в том, что положение всех клавиш на клавиатуре известно, а следовательно по наклону смартфона, смене света и другим данным можно вычислить, какая именно клавиша была нажата.
Нейросеть, на основе которой работает программа, нужна для того, чтобы обработать весь объем собранных с сенсоров данных и вычислить нужную комбинацию цифр.
При тестировании программы выяснилось, что на всех возможных комбинациях четырех цифр точность распознавания при 20 попытках составила 83,7%. Точность при распознавании среди 50 самых распространенных пин-кодов - 99,5% с одной попытки.
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