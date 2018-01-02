NASA и Пентагон построят спутники для войны в космосе

2 января, 2018, 17:53

Исследователи NASA и DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) начали проект по разработке инновационных роботизированных спутников

Об этом пишет издание Futurism.

Кроме того, новые спутники будут более надежными и эффективными, они уменьшат количество космического мусора, а также могут быть использованы для военных целей.

Роботизированные спутники будут своеобразными "орбитальными станциями технического обслуживания". Они будут использоваться для заправки, ремонта и устранения неполадок в существующих спутников.

Сейчас если очень дорогой спутник вышел на орбиту, он остается без обслуживания, и если с ним случается какая-то неисправность, он фактически считается утраченным.

По оценкам исследователей, инновационные устройства NASA и DARPA помогут уменьшить количество убытков от неисправных спутников и, как следствие, сэкономить миллиарды для создания новых.

"Орбитальные станции технического обслуживания" также смогут дозаправлять спутники, которые завершили срок службы, но до сих пор остаются работоспособными.

Отмечается, что новые спутники смогут быть полезны при военных атаках. Некоторые программы спутника будут предусматривать идентификацию и устранение вражеских космических аппаратов.

Новый спутник сможет защищать от вмешательства не только себя, но и другие космические объекты. В случае необходимости роботизированный спутник сможет повреждать вражеские объекты, однако в DARPA сразу заявили, что для наступательных атак устройства не будут использоваться.

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