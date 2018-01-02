На митинг с требованием найти убийц Ноздровской вышли 500 человек с плакатами "Вынесите приговор себе"
2 января, 2018, 12:56
В Киеве на митинг под областное управление полиции Киевской области вышли около 500 человек
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Люди требуют найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской и справедливо расследовать дело об убийстве.
Люди пришли с плакатами, где написано "Вынесите приговор себе". Они скандируют "Позор".
Движение на улице Владимирской восстановлено.
- Напомним, 1 января около 12:00 обнаженное тело правозащитницы Ноздровской нашли в реке возле Демидова.
- 28 декабря Ноздровская не дала выпустить по амнистии осужденного за смертельный наезд на ее сестру.
- Ноздровская последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.
- Смерть правозащитницы Ноздровской расследуют как убийство.
- Полиция вызвала на допрос экс-жениха убитой правозащитницы.
- Полиция допросила около 50 человек по делу убийства.
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