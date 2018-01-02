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На митинг с требованием найти убийц Ноздровской вышли 500 человек с плакатами "Вынесите приговор себе"

В Киеве на митинг под областное управление полиции Киевской области вышли около 500 человек

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Люди требуют найти убийц правозащитницы Ирины Ноздровской и справедливо расследовать дело об убийстве.

Люди пришли с плакатами, где написано "Вынесите приговор себе". Они скандируют "Позор".

Движение на улице Владимирской восстановлено.

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