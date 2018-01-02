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На Хмельнитчине водитель Mercedes на скорости сбил 21-летнюю маму с дочкой и сбежал. Женщина погибла, - СМИ


фото: shepetivka.com.ua.
1 января в Шепетовке на Хмельнитчине водитель на автомобиле Mercedes сбил 21-летнюю маму с дочкой и скрылся с места происшествия

Об этом сообщает местное издание shepetivka.com.ua.

Женщина погибла на месте происшествия, а двухлетнюю девочку доставили в реанимацию. Сейчас полиция ищет водителя.

По словам свидетелей, машина летела с такой скоростью, что налетела на памятный знак 400-летия Шепетовки. Женщина, которая погибла, в это время везла свою дочку в коляске по тротуару.

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